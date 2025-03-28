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        Evdeki valizden ve gardıroptan 21 ruhsatsız tabanca çıktı

        ADANA'da baskın yapılan bir evin avlusundaki valizden 16, gardıropta ise 5 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:55
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        Evdeki valizden ve gardıroptan 21 ruhsatsız tabanca çıktı
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        ADANA’da baskın yapılan bir evin avlusundaki valizden 16, gardıropta ise 5 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, birbirlerini suçladı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliler A.S., F.K., S.A. ile M.A.’nın kaldığı eve operasyon düzenledi. Aramada, evin avlusundaki valizin içinde 16 ruhsatsız tabanca, yatak odasındaki gardıroptaki yastığın altında ise 5 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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