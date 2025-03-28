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        Eski ortağından 20 milyon lira haraç isteyip, otomobilini kurşunlatmış

        ADANA'da inşaat mühendisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:51
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        Eski ortağından 20 milyon lira haraç isteyip, otomobilini kurşunlatmış
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        ADANA’da inşaat mühendisi A.Y.’nin (55), tehdit edip, 20 milyon lira haraç istediği öne sürülen eski ortağı E.Ç.’nin (68) park halindeki otomobili kurşunlandı. Polis, A.Y. ile silahlı saldırıyı düzenleyen 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Olayla ilgilerinin olmadığını öne süren 5 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 18 Mart saat 05.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat mühendisi E.Ç.’yi telefonla arayan eski ortağı A.Y., iddiaya göre, “Benim işlerimi bozdun. Senin yüzünden zarar ediyorum. Sana 20 milyon lira ceza kestim. Ödemezsen kötü olur” dedi. Bu aramayı önemsemeyen E.Ç.’nin sokakta park halindeki otomobiline tabancayla 6 el ateş edildi. Silahlı saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilinin kurşunlandığını gören E.Ç.’nin ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.Y. (46), Y.S. (23), İ.C.K.’nin (21) bulunduğu otomobille sokağa gelen S.Y.’nin (21) silahlı saldırıyı düzenlediğini belirledi. Baskınlar yapan ekipler, 4 şüpheli ile E.Ç.’nin eski ortağı A.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile otomobildeki 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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