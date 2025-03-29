Ceyhan'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan Sabahattin Ceylan (68) hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 kara yolu Büyükmangıt Mahallesi yakınında meydana geldi. Ceyhan Bölge Trafik Müdürlüğü yönünde ilerleyen Sabahattin Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği 01 APF 253 plakalı motosiklet, Traktörcüler Sitesi yakınında bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevre güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ve trafik ekipleri Sabahattin Ceylan’a temas eden bir araç olmadığı, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını tespit etti.

Ceylan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.