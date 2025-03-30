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        Adanalılar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu

        ADANA'da camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan Bayramı için saf tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 07:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 07:41
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        Adanalılar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu
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        ADANA'da camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Sabancı Merkez Camii'nin dolması nedeniyle çok sayıda kişi avluda namaz kıldı.

        Adana'da binlerce vatandaş, sabahın erken saatinde bayram namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii'ne geldi. Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, Ramazan Bayramı namazı için gelen vatandaşlarca tamamen dolduruldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avlusunda yere serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

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