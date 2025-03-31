Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 30 Mart 2025 günü saat 18.20 sıralarında Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Hasan İpek idaresindeki 01 AUM 361 plakalı motosiklet, kavşağa girdiği sırada, sokak üzerinde seyir halinde olan Fevzi Sever yönetimindeki 01 AZK 286 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan İpek (17) ve arkasında bulunan Keremcan Uzunağaç (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.