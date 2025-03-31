Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        ADANA'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:48 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        ABONE OL

        ADANA'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 30 Mart 2025 günü saat 18.20 sıralarında Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Hasan İpek idaresindeki 01 AUM 361 plakalı motosiklet, kavşağa girdiği sırada, sokak üzerinde seyir halinde olan Fevzi Sever yönetimindeki 01 AZK 286 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan İpek (17) ve arkasında bulunan Keremcan Uzunağaç (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        İsrail'i protesto için ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı
        İsrail'i protesto için ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı
        500 bin lirayı ödemeyince evi kurşunlandı; şüpheliden 'vefa borcu' savunmas...
        500 bin lirayı ödemeyince evi kurşunlandı; şüpheliden 'vefa borcu' savunmas...
        24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali yarın başlayacak
        24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali yarın başlayacak
        Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor
        Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor
        Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi