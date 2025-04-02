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        Cinayetle biten kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle dükkanına 57 el ateş edildi

        ADANA'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:05
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        Cinayetle biten kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle dükkanına 57 el ateş edildi
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        ADANA'da M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancayla 57 el ateş eden Tarık T. (20) ile Halil S. (24) yakalandı. Şüphelilerin, 4 Ocak'ta Mehmet Yılmaz (38) tarafından öldürülen Mahmut Ayta'nın (48) yakınları olduğu, kavgayı ayırmadığı için de M.A.'nın iş yerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

        Olay, 9 Mart'ta saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 57 merminin isabet ettiği belirlendi.

        CİNAYETLE BAĞLANTILI ÇIKTI

        Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta Mehmet Yılmaz'ın, çalışanına içki şişesi attığı için çıkan kavgada Mahmut Ayta'yı tabancayla öldürdüğünü, silahlı saldırının cinayetle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Ekipler, iş yerini kurşunlayan saldırganların Ayta'nın yakını olduğunu saptadı. Şüphelilerin, Ayta'nın öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayı ayırmadığı için M.A.'ya husumet güttüğü ortaya çıktı.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

        Tespitler sonrası harekete geçen ekipler, Tarık T. ile Halil S.’yi adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık T. ile Halil S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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