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        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 10 yaralı-Yeniden

        ADANA'nınKozan ilçesinde bayram ziyaretinden dönerken minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:22
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        Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı; aynı aileden 5 kişi öldü, 10 yaralı-Yeniden
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        ADANA'nınKozan ilçesinde bayram ziyaretinden dönerken minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde ailesini bayram ziyaretinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

        'ÇOK İYİ BİR AİLEYDİ'

        Kazada ölen Zeynel Güleç'in amcası Erol Güleç, acı haberi aldıktan sonra yakınlarıyla morga gitti. Erol Güleç, "Yeğenim ve ailesi, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde hasta babasını ziyarete gitmişti. Babası böbrek rahatsızlığı nedeniyle yatalak durumdaydı. Dönerken kaza yapmışlar. Kazanın nasıl olduğu hakkında bilgim yok ama haberi alınca yıkıldık. Çok iyi bir aileydi" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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