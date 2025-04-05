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        Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

        ADANA'da 'Dünya Çocukları' temasıyla 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kortejinde binlerce kişi yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:05
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        Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu
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        ADANA'da ‘Dünya Çocukları’ temasıyla 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kortejinde binlerce kişi yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte vatandaşlar o anların tadını çıkardı.

        Çukurova’da bahar başlangıcında kenti saran portakal çiçeği kokusunun verdiği heyecanı tüm ülkeye yayma amacıyla başlatılan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda bugün kortej düzenlendi. Binlerce kişinin araçlarıyla katıldığı kortej, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı önünden başladı. Süslenen araçlara binen ve kostümleriyle göz kamaştıran yüzlerce kişi, korteji izleyenleri selamladı.

        Korteje; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda ünlü isim de eşlik etti. Müzikler eşliğinde korteje izlemeye gelen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’nda son buldu.

        4 Nisan tarihinde başlayan Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, 13 Nisan’da sona erecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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