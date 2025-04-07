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        Kübra Naz, çalınan biyonik kulağının yenisine kavuştu

        ADANA'da doğuştan işitme engelli Kübra Naz Sağın (3), ailesiyle gittiği semt pazarında çalınan biyonik kulaklığının yenisine, Adanalı bir iş insanının masrafı üstlenmesiyle kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:50
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        Kübra Naz, çalınan biyonik kulağının yenisine kavuştu
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        ADANA’da doğuştan işitme engelli Kübra Naz Sağın (3), ailesiyle gittiği semt pazarında çalınan biyonik kulaklığının yenisine, Adanalı bir iş insanının masrafı üstlenmesiyle kavuştu. Sağın ailesi, kızlarının yeniden duymaya başladığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi’nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın (34) çiftinin 3’üncü çocukları Kübra Naz Sağın, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2 yıl önce Kübra Naz’a biyonik kulak takıldı. Kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz’ın, hayatı normale döndü. Sağın ailesi, 30 Haziran 2024’te Şahintepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz’ın başındaki biyonik kulaklığın yerinde olmadığını fark etti. Aile, bebek arabasındaki içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı.

        AİLESİ YARDIM İSTEDİ

        Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz’ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını, yaklaşık 150 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz’ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini söyledi.

        YENİ BİYONİK KULAĞI TAKILDI

        İşitme sorunu yaşadığı için 9 aydır konuşmada, yürümede, dengede durmakta zorlanan ve sürekli ağlayan minik Kübra'nın sesi ve ailesinin yardım çağrıları sonunda duyuldu. Adanalı bir iş insanı, 150 bin lira değerindeki biyonik kulağın masrafını karşıladı. Kübra Naz’ın yeni biyonik kulağı Ramazan Bayramı’nın ardından takıldı. Sağın ailesi, kızlarının yeniden duymaya başladığı için mutlu olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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