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        Karnaval yolunda kaza; Gamze Nur öldü, sevgilisi ağır yaralandı

        ADANA'da Portakal Çiçeği Karnavalı'na giderken özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki Gamze Nur Sıkar (21) hayatını kaybetti, sürücü sevgilisi Faruk Alagöz (24) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:05
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        Karnaval yolunda kaza; Gamze Nur öldü, sevgilisi ağır yaralandı
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        ADANA'da Portakal Çiçeği Karnavalı’na giderken özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki Gamze Nur Sıkar (21) hayatını kaybetti, sürücü sevgilisi Faruk Alagöz (24) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile Portakal Çiçeği Karnavalı için Merkez Park'a gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz’ün kullandığı motosiklet, Beytullah T.'nin (54) kullandığı 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sıkar, otobüsün altında metrelerce sürüklendi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gamze Nur Sıkar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah S. de gözaltına alındı.

        Kaza yerindeki incelemenin ardından Gamze Nur Sıkar'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Tedaviye alınan Faruk Alagöz’ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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