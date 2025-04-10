Bakanlıktan, 'Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi' hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

SAĞLIK Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Biriminde yaşandığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın, 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bazı haber mecralarında yer alan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Biriminde yaşandığı iddia edilen uygulamalara ilişkin haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bahse konu iddialar, Bakanlığımız tarafından ciddiyetle ele alınmış; sürece dair tüm incelemeler, Bakanlık müfettişleri tarafından yürütülen disiplin ve denetim soruşturmaları kapsamında değerlendirilmiştir. Konunun sağlık hizmetlerine özgü tıbbi ve mesleki boyutlar taşıması nedeniyle, teftiş süreci içerisinde alanında yetkin, akademik donanıma sahip uzmanlardan oluşan bilirkişi komisyonu teşkil edilmiş; gerekli değerlendirmeler bu uzman heyet tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde hasta mağduriyetine yönelik olumsuz bir bulgu tespit edilmemiştir. Hazırlanan soruşturma raporları doğrultusunda gerekli idari ve disiplin işlemleri gecikmeksizin başlatılmış ve uygulanmıştır. Hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmak, sağlık hizmetlerimizin temel önceliğidir. Sürece dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.