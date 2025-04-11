Sokak düğününde sağanak altında dans ettiler; o anlar kamerada
ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak düğünü sırasında aniden bastıran sağanağa aldırış etmeyen 9 genç, dans etmeye devam etti.
ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak düğünü sırasında aniden bastıran sağanağa aldırış etmeyen 9 genç, dans etmeye devam etti. O anlar, düğündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen sokak düğünü sırasında aniden sağanak bastırdı. Damat ve gelin ile düğüne gelenlerin çoğu ıslanmamak için kapalı alanlara geçti. Düğünde müziğin çalmaya devam etmesini fırsat bilen 9 genç ise sağanak altında dans etmeyi sürdürdü. Gençlerin sırılsıklam ıslanmalarına rağmen eğlenmeye devam ettiği anlar ise düğüne gelen davetlilerin biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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