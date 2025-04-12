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        Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi

        ADANA'da eski sevgilisinin ailesine verdiği borç paranın ödenmemesi üzerine dava açan Seçkin Kahya (46), tehdit edilip, saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:55
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        Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi
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        ADANA’da eski sevgilisinin ailesine verdiği borç paranın ödenmemesi üzerine dava açan Seçkin Kahya (46), tehdit edilip, saldırıya uğradı. Darbedilen ve ailesinin de tehdit edildiğini belirten Kaya, “Can güvenliğim yok” diyerek eski sevgili ve ailesinden bir kez daha şikayetçi oldu ve yetkililerin bir an evvel önlem almasını istedi.

        Seçkin Kahya, 2019 yılında kız arkadaşı S.D. ile tanıştı. Kahya, uzun süre sevgili olan çiftten S.D., ailesinin ihtiyacı olduğunu belirterek Kahya’dan 470 bin TL borç istedi. Taraflar arasında güven ilişkisi olduğu için bu borç, karşılıklı anlaşma ile senede bağlandı. Ançak çift ayrıldıktan ve aradan 1 yıl geçmesine rağmen borcun ödenmemesi üzerine Seçkin Kahya, avukatı aracılığıyla alacağının tahsili için dava açtı. Dava sürecinin başlamasının ardından, Kahya, ayrıldığı sevgilisinin babası E.D. tarafından tehdit mesajları almaya başladı. Yurt dışında inşaat sektöründe çalışan Kahya, tehditler nedeniyle çalıştığı inşaat şirketinden izin alarak Türkiye'ye döndü.

        4 Şubat’ta ülkeye dönen Kahya, S.D. ve babası E.D. hakkında ‘tehdit ve hakaret’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkeme sürecini beklediği sırada, baba E.D., Kahya’nın annesinin ve kız kardeşinin yaşadığı eve gelerek tehdit ve hakaret etmeye devam etti. Bu olayların ardından, Seçkin Kahya, bir restronda yemek yediği sırada, eski sevgilisinin babası E.D., amcası A.D. ve onun çocukları tarafından işyerinin önünde darbedildi. Yaralanan Kahya hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı ve yeniden suç duyurusunda bulundu.

        AİLEMİ EVDEN UZAKLAŞTIRDIM

        Seçkin Kahya uğradığı saldırı sonrası eski sevgilisi S.D, babası E.D ve amcası A.D. hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Yaşadığı olayla ilgili açıklama yapan Kahya, “Darp raporlarımı aldım ve yeniden şikayetçi oldum. Ancak şahıslar hâlâ sokaklarda serbestçe dolaşıyor, evimin önüne gelip aileme hakaretler ediyorlar. Aileme doğrudan tehditler savurdukları için onları evden uzaklaştırmak zorunda kaldım. Benim de can güvenliğim yok; sokakta yürürken sürekli arkamı kollamak zorunda kalıyorum. Olayın üzerinden 2,5 ay geçmiş olmasına rağmen henüz herhangi bir işlem yapılmadı. Bu durum beni ve ailemi ciddi anlamda tedirgin ediyor. Yetkililerden bir an önce gerekli adımların atılmasını ve bana yardımcı olmalarını talep ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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