Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi

ADANA’da eski sevgilisinin ailesine verdiği borç paranın ödenmemesi üzerine dava açan Seçkin Kahya (46), tehdit edilip, saldırıya uğradı. Darbedilen ve ailesinin de tehdit edildiğini belirten Kaya, “Can güvenliğim yok” diyerek eski sevgili ve ailesinden bir kez daha şikayetçi oldu ve yetkililerin bir an evvel önlem almasını istedi.

Seçkin Kahya, 2019 yılında kız arkadaşı S.D. ile tanıştı. Kahya, uzun süre sevgili olan çiftten S.D., ailesinin ihtiyacı olduğunu belirterek Kahya’dan 470 bin TL borç istedi. Taraflar arasında güven ilişkisi olduğu için bu borç, karşılıklı anlaşma ile senede bağlandı. Ançak çift ayrıldıktan ve aradan 1 yıl geçmesine rağmen borcun ödenmemesi üzerine Seçkin Kahya, avukatı aracılığıyla alacağının tahsili için dava açtı. Dava sürecinin başlamasının ardından, Kahya, ayrıldığı sevgilisinin babası E.D. tarafından tehdit mesajları almaya başladı. Yurt dışında inşaat sektöründe çalışan Kahya, tehditler nedeniyle çalıştığı inşaat şirketinden izin alarak Türkiye'ye döndü.

4 Şubat’ta ülkeye dönen Kahya, S.D. ve babası E.D. hakkında ‘tehdit ve hakaret’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkeme sürecini beklediği sırada, baba E.D., Kahya’nın annesinin ve kız kardeşinin yaşadığı eve gelerek tehdit ve hakaret etmeye devam etti. Bu olayların ardından, Seçkin Kahya, bir restronda yemek yediği sırada, eski sevgilisinin babası E.D., amcası A.D. ve onun çocukları tarafından işyerinin önünde darbedildi. Yaralanan Kahya hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı ve yeniden suç duyurusunda bulundu.