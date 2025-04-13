Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali aranıyor

        ADANA'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim (7), dün sabah saatlerinde kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali aranıyor
        ABONE OL

        ADANA’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim (7), dün sabah saatlerinde kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Cumali’nin bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.

        Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde, tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim’den, dün sabah saatlerinde çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İçiler Tim’i bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Tim’i aradı. Bölgedeki arama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın halk ve çocuk koşusu yapıldı
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın halk ve çocuk koşusu yapıldı
        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
        Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
        Adana'da 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Adana'da 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi
        Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi