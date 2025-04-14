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        Sokak ortasındaki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta arkadaşıyla sohbet eden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:35
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        Sokak ortasındaki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta arkadaşıyla sohbet eden M.S.E.'nin (31), A.N. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokakta arkadaşıyla sohbet eden M.S.E., A.N.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. M.S.E. kollarına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. M.S.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.S.E., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan silahlı saldırganı yakalamak çalışma başlattı.

        Öte yandan, M.S.E.'nin silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan M.S.E.'nin bir otomobilin arkasına saklanarak kendisini korumaya çalıştığı, A.N.'nin de olayın ardından kaçtığı görüldü.

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        Galeri

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