Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor - Erzurumspor FK: 0-3

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Ali DoğanADANASPOR: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor - Erzurumspor FK: 0-3
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Ali Doğan

        ADANASPOR: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk. 64 Harun Alpsoy), Oğuzhan Matur, Fatih Kurucuk (Dk. 46 Cem Güzelbay) Süleyman Koç, Donkor, Elias Durmaz (Dk. 71 Orkan Çınar), Ivan, Candeias, Endri Çekici (Dk. 62 Yasin Midiliç), Çikalleshi (Dk. 46 Metehan Altunbaş)

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze (Dk. 82 Gökhan Akkan), Yakup Kırtay, Crociata (Dk. 90+1 Salih Sarıkay), Roshi (Dk. 85 Furkan Özkan), Teklic (Dk. 90+1 İlkan Sever), Sylla, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Koray Kılınç)

        GOLLER: Dk. 18 Teklic, Dk. 61 - Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 81 Oğuzhan Matur (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Süleyman (Adanaspor) Yakup, Roshi (Erzurumspor FK)

        TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 3-0 yenildi.

        18'inci dakikada Erzurumsporlu Teklic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        28'inci dakikada Erzurumspor'da savunma arkasına koşan Sylla, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nurullah Aslan topu kornere çeldi.

        43'üncü dakikada Crociata’nın ara pasında topla buluşan Sylla, ceza sahasında şutunu çekti fakat savunma, kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.

        İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        61'inci dakikada Erzurumspor'da Eren, ceza sahası içinde Hasan’ı geçikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

        67'nci dakikada Adanaspor’da Oğuzhan sol kanattan köşe vuruşunu kullandı ve Candeias ceza sahası dışından gelişine topa vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

        81'inci dakikada Adanasporlu Oğuzhan Matur, Teklic'in sol ayağına yaptığı müdahale sonucu hakem Alpaslan Şen tarafından doğrudan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

        86'ncı dakikada Erzurumsporlu Teklic, ceza sahası içinde sol çaprazdan topu Eren'e aktardı. Eren Tozlu'nun vuruşunda top, ağlara gitti: 0-3.

        Karşılaşma Erzurumspor FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı
        Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan zirai dona ilişkin açıklama
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan zirai dona ilişkin açıklama
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, marttaki asayiş çalışmalarını değerlendird...
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, marttaki asayiş çalışmalarını değerlendird...
        Vali Köşger: Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması; adli bir boyut varsa süreç...
        Vali Köşger: Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması; adli bir boyut varsa süreç...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanık yeniden hakim karşı...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanık yeniden hakim karşı...