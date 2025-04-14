Adanaspor - Erzurumspor FK: 0-3
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Ali DoğanADANASPOR: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Ali Doğan
ADANASPOR: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk. 64 Harun Alpsoy), Oğuzhan Matur, Fatih Kurucuk (Dk. 46 Cem Güzelbay) Süleyman Koç, Donkor, Elias Durmaz (Dk. 71 Orkan Çınar), Ivan, Candeias, Endri Çekici (Dk. 62 Yasin Midiliç), Çikalleshi (Dk. 46 Metehan Altunbaş)
ERZURUMSPOR FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze (Dk. 82 Gökhan Akkan), Yakup Kırtay, Crociata (Dk. 90+1 Salih Sarıkay), Roshi (Dk. 85 Furkan Özkan), Teklic (Dk. 90+1 İlkan Sever), Sylla, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Koray Kılınç)
GOLLER: Dk. 18 Teklic, Dk. 61 - Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
KIRMIZI KART: Dk. 81 Oğuzhan Matur (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Süleyman (Adanaspor) Yakup, Roshi (Erzurumspor FK)
TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 3-0 yenildi.
18'inci dakikada Erzurumsporlu Teklic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
28'inci dakikada Erzurumspor'da savunma arkasına koşan Sylla, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nurullah Aslan topu kornere çeldi.
43'üncü dakikada Crociata’nın ara pasında topla buluşan Sylla, ceza sahasında şutunu çekti fakat savunma, kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.
İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
61'inci dakikada Erzurumspor'da Eren, ceza sahası içinde Hasan’ı geçikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
67'nci dakikada Adanaspor’da Oğuzhan sol kanattan köşe vuruşunu kullandı ve Candeias ceza sahası dışından gelişine topa vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.
81'inci dakikada Adanasporlu Oğuzhan Matur, Teklic'in sol ayağına yaptığı müdahale sonucu hakem Alpaslan Şen tarafından doğrudan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
86'ncı dakikada Erzurumsporlu Teklic, ceza sahası içinde sol çaprazdan topu Eren'e aktardı. Eren Tozlu'nun vuruşunda top, ağlara gitti: 0-3.
Karşılaşma Erzurumspor FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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