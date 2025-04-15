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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

        162PERSONEL ARIYORAdana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumali'yi arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:15
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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
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        162PERSONEL ARIYOR

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumali’yi arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitti. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Köşger, 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Vali Köşger, tüm bulgu ve bilgilerin değerlendirildiğini belirterek, “Cumartesi günü ailenin ifadesine göre saat 9.00 sıralarında çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Bize resmi olarak intikali aynı gün saat 15.00 sıralarında. Bu andan itibaren devletimizin tüm birimleri arama faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar çocuğumuzdan 2 iz var. Biri iz arama köpeğinin, çocuğun kokusunu alıp, tepki verdiği çadıra yakın bir bölge, diğeri de çocuğumuzun terliğinin bulunması. Civardan alınan bilgiye göre kovayla balık tutmaya çalıştığına dair bir bilgi de var. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

        Cumali’nin bulunması için çevre kentlerden de takviye ekiplerin bölgeye ulaştığını kaydeden Vali Köşger, “İlk günden bu yana jandarma, polis, AFAD, UMKE ve diğer birimlerin yoğun bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Hem buradaki derede hem karada hem de denizde çalışmalar devam ediyor. Yoğunlukla ize yakın noktada su altı ekipleri tarama yapıyor. Arazi otlu ve kamışlı kısımlar var. Ayrıca su da bulanık durumda. Buna rağmen ekipler seferber olmuş durumda. Cumali yavrumuzu bir an önce bulmak için çalışıyoruz” dedi.

        İncelemelerinin ardından Timi ailesinin çadırına giden Vali Köşger, anne Karanfil Timi’yi, “Hem karada hem de havada tüm ekipler arıyor. Sen Allah’a dua et” dedi. Anne Timi ise “Önce Allah’a, sonra size güveniyorum. Kuzum aç, susuz, ne yapar oralarda” diyerek gözyaşı döktü.

        SAZLIK TEMİZLENİYOR

        Öte yandan Cumali’nin suya girdiği değerlendirilen bölgedeki sazlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Cumali’nin terliğinin bulunduğu noktadaki kamışlar, motorlu testerelerle kesilerek temizlendi. Su altı ekipleri, Cumali’nin çadırına yakın noktada arama çalışmalarını sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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