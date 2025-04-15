Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

162PERSONEL ARIYOR

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumali’yi arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitti. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Köşger, 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Vali Köşger, tüm bulgu ve bilgilerin değerlendirildiğini belirterek, “Cumartesi günü ailenin ifadesine göre saat 9.00 sıralarında çocuğun kaybolduğu belirtiliyor. Bize resmi olarak intikali aynı gün saat 15.00 sıralarında. Bu andan itibaren devletimizin tüm birimleri arama faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar çocuğumuzdan 2 iz var. Biri iz arama köpeğinin, çocuğun kokusunu alıp, tepki verdiği çadıra yakın bir bölge, diğeri de çocuğumuzun terliğinin bulunması. Civardan alınan bilgiye göre kovayla balık tutmaya çalıştığına dair bir bilgi de var. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Cumali’nin bulunması için çevre kentlerden de takviye ekiplerin bölgeye ulaştığını kaydeden Vali Köşger, “İlk günden bu yana jandarma, polis, AFAD, UMKE ve diğer birimlerin yoğun bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Hem buradaki derede hem karada hem de denizde çalışmalar devam ediyor. Yoğunlukla ize yakın noktada su altı ekipleri tarama yapıyor. Arazi otlu ve kamışlı kısımlar var. Ayrıca su da bulanık durumda. Buna rağmen ekipler seferber olmuş durumda. Cumali yavrumuzu bir an önce bulmak için çalışıyoruz” dedi.