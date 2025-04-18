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        Starlink uydusu Adana semalarında görüntülendi

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzü semalarında görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 02:18 Güncelleme: 18.04.2025 - 02:20
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        Starlink uydusu Adana semalarında görüntülendi
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        ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Starlink uyduları, Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzü semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla, geçiş yapan uydular görüntülendi.

        Ceyhan’da şehir merkezinde ve kırsal bölgelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX’e ait uyduları net bir şekilde görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda zaman, zaman gökyüzünde gözlenen uyduların bugün gökyüzünde oluşturduğu manzara Adana’nın ilçelerinde dikkat çekti. Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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