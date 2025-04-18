Starlink uydusu Adana semalarında görüntülendi
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzü semalarında görüntülendi.
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Starlink uyduları, Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gökyüzü semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla, geçiş yapan uydular görüntülendi.
Ceyhan’da şehir merkezinde ve kırsal bölgelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX’e ait uyduları net bir şekilde görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda zaman, zaman gökyüzünde gözlenen uyduların bugün gökyüzünde oluşturduğu manzara Adana’nın ilçelerinde dikkat çekti. Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.
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