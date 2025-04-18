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        Adana'da 3 kız, küfür tartışmasında arkadaşlarını darbetti

        ADANA'da 3 kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızı, tekme ve yumruklarla darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:50
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        Adana'da 3 kız, küfür tartışmasında arkadaşlarını darbetti
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        ADANA'da 3 kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızı, tekme ve yumruklarla darbetti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kent merkezinde 3 genç kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, kızı yere düşürüp tekme ve yumruklarla darbetti. Bu sırada kızların arkadaşlarından biri de kavgayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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