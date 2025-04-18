Adana'da 3 kız, küfür tartışmasında arkadaşlarını darbetti

Kent merkezinde 3 genç kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, kızı yere düşürüp tekme ve yumruklarla darbetti. Bu sırada kızların arkadaşlarından biri de kavgayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

ADANA'da 3 kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızı, tekme ve yumruklarla darbetti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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