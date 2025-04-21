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        Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 08:47 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:50
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        Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı
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        ADANA'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi. Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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