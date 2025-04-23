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        Motosikletli saldırganlar, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü vurdu: 1 yaralı

        ADANA'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:32 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:35
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        Motosikletli saldırganlar, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü vurdu: 1 yaralı
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        ADANA'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Ayaz T. direksiyon başında yığılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ayaz T., kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle yanına 2 kişiden biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Motosikletten inen saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu Ayaz T., karın ve bacak bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayaz T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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