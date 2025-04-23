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        Elektrikli motosiklet sulama kanalına düştü; sürücü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

        ADANA'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen elektrikli motosikletin sürücüsü Yakup (22) yaşamını yitirdi, eşi Güllü (21) ve çocukları Muhammet Ayaz Kaya (2) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:35
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        Elektrikli motosiklet sulama kanalına düştü; sürücü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
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        ADANA’da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen elektrikli motosikletin sürücüsü Yakup (22) yaşamını yitirdi, eşi Güllü (21) ve çocukları Muhammet Ayaz Kaya (2) yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. Yakup Kaya yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler motosiklette bulunan anne Güllü ile oğlu Muhammed Ayaz’ı yaralı olarak kurtarırken, baba Yakup Kaya’nın cansız bedenine ulaştı. Yaralı anne- oğul, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yakup Kaya’nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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