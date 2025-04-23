Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti

ADANA'da bir evde tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş’ı (20) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eser (22), olayın ardından kaçıp saklandığı evde polis tarafından yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eser, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Eser, yanındaki tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş etti. Göğsünden vurulan 2 kişi kanlar içerisinde yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Eser’in Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.