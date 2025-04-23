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        Adana'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

        ADANA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:25
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        Adana'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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        ADANA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda bulunan anıta çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’nda kent protokolü ile ilk ve ortaokullardan yüzlerce öğrencinin katılımıyla tören düzenlendi. Atatürk baskılı kırmızı-beyaz kıyafetler ve asker üniformaları giyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları salladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, çocuklar Vali Yavuz Selim Köşger'e buket takdim etti. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra kız öğrencilerden oluşan takımın sergilediği step aerobik gösterisi ilgiyle izlendi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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