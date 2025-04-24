Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evinde 11 ruhsatsız silah ele geçirildi; 'Çocukluktan beri hevesim var, biriktiriyorum' dedi

        ADANA'da polisin baskın yaptığı evdeki gardırop ve bazaya gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde 11 ruhsatsız silah ele geçirildi; 'Çocukluktan beri hevesim var, biriktiriyorum' dedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da polisin baskın yaptığı evdeki gardırop ve bazaya gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde, “Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum” diyen Hayrettin Ö. (46) tutuklandı, babası Ali Ö. (70) adli kontrolle serbest kaldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli Hayrettin Ö.’nün müstakil evine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, gardırop ve bazanın içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ile 338 mermi ve 160 fişek ele geçirdi. Operasyonda Hayrettin Ö. ile babası Ali Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, “Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrettin Ö. tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"

        Benzer Haberler

        Adana'da İŞKAD üyelerinden Çukurova Üniversitesi Rektörü Beriş'e ziyaret
        Adana'da İŞKAD üyelerinden Çukurova Üniversitesi Rektörü Beriş'e ziyaret
        Adana'da evlerinde 12 silah ele geçirilen 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Adana'da evlerinde 12 silah ele geçirilen 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Adana'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da eniştesini tabancayla öldüren sanığa dava açıldı
        Adana'da eniştesini tabancayla öldüren sanığa dava açıldı
        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocu...
        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocu...
        Kozan'da vatandaşlar bozulan yollarının onarılmasını istiyor
        Kozan'da vatandaşlar bozulan yollarının onarılmasını istiyor