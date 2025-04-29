Yüzlerini şapkayla gizleyip husumetlisinin evini kurşunladılar, 5 kilometrelik takiple yakalandılar

ADANA’da yüzlerini şapkayla gizleyen İ.H.D. (17) ile Muhammed K. (19), husumetli oldukları S.C.'nin evine tabancayla ateş edip, kaçtı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheliler, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı.

Olay, 27 Nisan'da saat 21.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İ.H.D., arkadaşı Muhammed K.’nin kullandığı motosikletle husumetli olduğu S.C.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Yüzlerini şapkayla gizleyen 2 şüpheli, S.C.'nin evine tabancayla 5 el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahta önlem aldı. Caddede polisle karşılaşan 2 şüpheli, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Elindeki silahı yol kenarına atan İ.H.D. ile Muhammed K., polisin takibiyle yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, olayda kullandıkları tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu belirlenen Muhammed K.'ye, motosikletinin plakasız olması ve 'Dur' ihtarına uymadığı için 43 bin 330 lira da ceza uygulandı.