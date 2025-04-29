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        'Vatandaşlık' vaadiyle 6 kişiyi 15 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

        ADANA'da, Suriye uyruklu 6 kişiyi 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' vaadiyle kandırıp, 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parasını alarak dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:50
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        'Vatandaşlık' vaadiyle 6 kişiyi 15 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
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        ADANA'da, Suriye uyruklu 6 kişiyi 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' vaadiyle kandırıp, 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parasını alarak dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı.

        Telefonla aradıkları yabancı uyruklu kişileri, kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli olarak tanıtıp, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' vaadiyle kandıran şüpheliler, "Vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarınızın kayıt altına alınması gerekiyor. Evinizdeki ziynet eşyası ve paraları, yanınıza gelecek sivil polise teslim edin. İşlemlerden sonra size iade edilecek" dedi. Suriye uyruklu D.J. (47), A.M. (38), N.M. (42), N.U. (25), H.H. (39) ve H.Z. (35), evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamayınca mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayıp polise şikayette bulundu.

        GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

        Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların evlerinin olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler şüphelilerden Mahmut T.'yi (19) olaydan sonra, Mahmut O. (28) ve Mustafa K.'yi (30) bir otel odasında ve Muhammet Ö.'yü (33) de otogarda kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, dolandırıcılıkla ilgilerinin olmadığını, bahsedilen bölgeden geçseler de para almadıklarını söyledi. Mahmut T. ise tanımadığı birinin telefonla arayıp, aldığı para ve altınları adresine göndermesini söylediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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