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        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli adliyede

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Şen'i (38), bıçaklayarak öldüren Serdar Şen (44) adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:25
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli adliyede
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Şen'i (38), bıçaklayarak öldüren Serdar Şen (44) adliyeye sevk edildi.

        Olay, 27 Nisan saat 03.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi, 263 Sokak’taki bir evde meydana geldi. 5 çocuk annesi Rabia Şen ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serdar Şen, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen’in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü belirtildi. Boşanma aşamasındaki çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği bildirildi.

        Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya'nın Darende ilçesine gönderildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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