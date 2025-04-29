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        Sağanak ve dolu yağışı, ekili alanlara zarar verdi

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ekili tarım arazilerini zarara uğrattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:25
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        Sağanak ve dolu yağışı, ekili alanlara zarar verdi
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        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ekili tarım arazilerini zarara uğrattı.

        Saat 17.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Camili ve Alaybeyi mahallelerinde ekili tarım arazileri, sağanak ve dolu yağışında zarar gördü. Bölgede kısa süre önce yaşanan don olayında da tarım arazilerinde zarar meydana gelmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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