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        Yabancı öğrencilerden yöresel kıyafetlerle karnaval havasında bahar şenliği

        ADANA'da Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) eğitim gören yüzlerce yabancı öğrenci, 'Uluslararası Öğrenci Şenliği' kapsamında yöresel kıyafetlerini giyerek kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:40
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        Yabancı öğrencilerden yöresel kıyafetlerle karnaval havasında bahar şenliği
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        ADANA'da Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) eğitim gören yüzlerce yabancı öğrenci, 'Uluslararası Öğrenci Şenliği' kapsamında yöresel kıyafetlerini giyerek kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Danslarından yemeklerine kadar kendi kültürlerinin izlerini taşıyan çeşitli sunumlar yapan öğrenciler, karnaval havasında şenliğe imza attı.

        ÇÜ'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için bahar şenliği düzenlendi. Yöresel kıyafetlerini giyip kendi ülkelerinin bayraklarını taşıyan çok sayıda yabancı öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler, buradan göl manzarasını da izleyerek Mithat Özsan Amfisi önüne kadar bando eşliğinde yaklaşık 2 kilometre kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Etkinlikle ilgili konuşan ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, amaçlarının yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitede güzel vakit geçirip, buradaki imkanları kendi ülkelerinde tanıtmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi. ÇÜ'de 1200 yabancı uyruklu öğrenci olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akıllı, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        İSTİKLAL MARŞI'NI ELLERİNİ KALPLERİNE GÖTÜREREK OKUDULAR

        Amfide devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ise ellerini kalplerine götürerek okudu. Daha sonra her ülkeden 5 öğrenci, kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıttı. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan çeşitli ülkelerden bir grup öğrencinin sergilediği dans gösterisi ise alkış aldı. Hazırladıkları yemekleri katılımcılara sunan öğrenciler, kendi kültürlerine dair birçok şeyi sergileme imkanı buldu.

        'ÇOK MUTLUYUZ'

        Nijer’den gelerek ÇÜ'de eğitim gören Sabiou Elhadji Ali Haroun, şenliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek dans, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu çeşitli etkinliklerle kaynaşmalarının önemli olduğunu ifade etti.

        Kırgızistanlı Zarina Zamirbek Kyzy ise şenliğin 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyerek, "Şenliğimiz çok iyi geçiyor, çok mutluyuz. 30'dan fazla ülkeden arkadaşlarımız var. Eğlenceli dakikalar geçiriyoruz. Bu şenlikte Kırgız halkı nasıl yaşıyor, günümüz nasıl geçiyor, yöresel danslarımızdan yemeklerimize ve kıyafetlerimize kadar bunların tamamını anlatacağız. Tüm arkadaşlarımız bunları aktarabilecek. Dolu dolu bir şenlik yaşıyoruz" dedi.

        Şenlik, 3 gün sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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