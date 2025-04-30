Yabancı öğrencilerden yöresel kıyafetlerle karnaval havasında bahar şenliği

ADANA'da Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) eğitim gören yüzlerce yabancı öğrenci, 'Uluslararası Öğrenci Şenliği' kapsamında yöresel kıyafetlerini giyerek kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Danslarından yemeklerine kadar kendi kültürlerinin izlerini taşıyan çeşitli sunumlar yapan öğrenciler, karnaval havasında şenliğe imza attı.

ÇÜ'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için bahar şenliği düzenlendi. Yöresel kıyafetlerini giyip kendi ülkelerinin bayraklarını taşıyan çok sayıda yabancı öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler, buradan göl manzarasını da izleyerek Mithat Özsan Amfisi önüne kadar bando eşliğinde yaklaşık 2 kilometre kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinlikle ilgili konuşan ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, amaçlarının yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitede güzel vakit geçirip, buradaki imkanları kendi ülkelerinde tanıtmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi. ÇÜ'de 1200 yabancı uyruklu öğrenci olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akıllı, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İSTİKLAL MARŞI'NI ELLERİNİ KALPLERİNE GÖTÜREREK OKUDULAR

Amfide devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ise ellerini kalplerine götürerek okudu. Daha sonra her ülkeden 5 öğrenci, kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıttı. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan çeşitli ülkelerden bir grup öğrencinin sergilediği dans gösterisi ise alkış aldı. Hazırladıkları yemekleri katılımcılara sunan öğrenciler, kendi kültürlerine dair birçok şeyi sergileme imkanı buldu.