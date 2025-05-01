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        Zincirleme kazada TIR'a çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

        ADANA'da, otoyolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada TIR'a arkadan çarpıp, alev alan otomobildeki Mustafa E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 02:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 02:25
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        Zincirleme kazada TIR'a çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
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        ADANA'da, otoyolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada TIR'a arkadan çarpıp, alev alan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.’yi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

        Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 01 VY 001 plakalı otomobil, iddiaya göre önce Abdulkadir C. yönetimindeki 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından da Latif S.'nin kullandığı 27 R 4014 plakalı muz yüklü TIR'a çarptı. Zincirleme kazada TIR'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil, yanmaya başladı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücüler ve çevredekiler, yanmaya başlayan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.'yi araçtan hafif yaralı olarak çıkardı. Alevler hızla otomobil ve muz yüklü dorseyi sararken, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil ve TIR'ın dorsesini saran yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, TIR'ın dorsesi de kullanılmaz hale geldi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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