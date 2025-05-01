Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Polisi görünce kaçan firari hükümlünün yakalandığı anlar kamerada

        ADANA'da hastane önünde kendisine doğru gelen polisi görünce kaçan firari hükümlü Cuma G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisi görünce kaçan firari hükümlünün yakalandığı anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da hastane önünde kendisine doğru gelen polisi görünce kaçan firari hükümlü Cuma G.'nin (36) yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 29 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane polisi, acil servis önünde bekleyen Cuma G.'nin hareketlerinden şüphelenip, yanına gitti. Polisi görünce panikleyen Cuma G., koşarak kaçmaya başladı. Polis, otoparkta koşarak takip ettiği Cuma G.'yi yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Cuma G.'nin 'Hırsızlık' suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Cuma G., götürüldüğü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        "Ciddi olalım beyler!"
        "Ciddi olalım beyler!"
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yaka...
        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yaka...
        Adana'da 2 tırdan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Adana'da 2 tırdan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Sıfır otomobilleri sahte plaka ve ruhsatla satıp, parasını zimmetine geçird...
        Sıfır otomobilleri sahte plaka ve ruhsatla satıp, parasını zimmetine geçird...
        Adana'da 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisleri görüp panikleyince...
        Adana'da 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisleri görüp panikleyince...
        Adana'da iki araca çarpıp alev alan cipteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da iki araca çarpıp alev alan cipteki 2 kişi yaralandı
        Zincirleme kazada TIR'a çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişiyi çevredekiler...
        Zincirleme kazada TIR'a çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişiyi çevredekiler...