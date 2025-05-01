Polisi görünce kaçan firari hükümlünün yakalandığı anlar kamerada

Olay, 29 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane polisi, acil servis önünde bekleyen Cuma G.'nin hareketlerinden şüphelenip, yanına gitti. Polisi görünce panikleyen Cuma G., koşarak kaçmaya başladı. Polis, otoparkta koşarak takip ettiği Cuma G.'yi yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Cuma G.'nin 'Hırsızlık' suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Cuma G., götürüldüğü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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