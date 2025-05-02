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        TIR'da 10 kilo metamfetaminle yakalanan 6 şüpheli, borçları için buluştuklarını öne sürdü

        ADANA'da polis ekipleri, otoyolda takip edip, durdurduğu TIR'ın dorsesindeki poşette 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:50
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        TIR'da 10 kilo metamfetaminle yakalanan 6 şüpheli, borçları için buluştuklarını öne sürdü
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        ADANA’da polis ekipleri, otoyolda takip edip, durdurduğu TIR’ın dorsesindeki poşette 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan, birbirlerine olan borçlarını konuşmak için bir araya geldiklerini öne süren 6 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı TIR’ı, uygulama noktasında durdurdu. TIR’da yapılan aramada narkotik köpeği ‘Oscar’, üstü brandayla kapatılmış dorsedeki poşete tepki verdi. Poşeti açan ekipler, 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, TIR ve öncü olarak gelen otomobildeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, birbirlerine olan borçlarını konuşmak için bir araya geldiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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