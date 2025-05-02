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        Hafif ticari aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı; kaza kamerada

        ADANA'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Gala Alahmed (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:05
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        Hafif ticari aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı; kaza kamerada
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        ADANA'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Gala Alahmed (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 01 AVM 089 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Gala Alahmed'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alahmed, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alahmed'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Ali G.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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