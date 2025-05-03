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        Adana'da sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi çevredekiler kurtardı; durumu ağır

        ADANA'da sulama kanalında hareketsiz duran Ertuğrul Uluman (54), çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:45
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        Adana'da sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi çevredekiler kurtardı; durumu ağır
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        ADANA'da sulama kanalında hareketsiz duran Ertuğrul Uluman (54), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Uluman, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Uluman'ın sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklendiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman’ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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