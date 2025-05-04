Adana'da cayrokopter, araziye sert iniş yaptı
ADANA'da jandarmaya ait cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı.
ADANA'da jandarmaya ait cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı. Araçtaki pilot ve teknisyenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uçuş yapan jandarmaya ait bir cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki pilot ve teknisyenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma personeli önlem amaçlı ambulansa alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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