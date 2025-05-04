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        Çalıntı motosikletle polisten kaçan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 kişi, kaza yapınca yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:50
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        Çalıntı motosikletle polisten kaçan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 kişi, kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin polisten kaçtığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi.

        İlçede devriye görevinde polis ekibi, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında Arslanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Yola savrulan motosikletteki Ahmet E. ve Çağlar B., yaralandı. Polisin telsizle durumu bildirmesi üzerine yaralı 2 şüpheli, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin motosiklette yaptığı incelemede, çalıntı olarak arandığı tespit edildi. El konulan motosiklet, emniyet otoparkına çekildi.

        Hastanede tedavisi tamamlanan Ahmet E. ve Çağlar B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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