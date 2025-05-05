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        Adana'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:25
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        Adana'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti. Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi. Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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