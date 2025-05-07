Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü

ADANA'da Neriman Onur (54), eski eşi Mehmet Ali Nayki (58) tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski koca, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Alt geçidin merdivenlerine doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark edince yardım çığlıkları atıp, kaçmak istedi. Bu sırada tabancayı ateşleyen Nayki, Onur'u başından vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile yakaladı.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.