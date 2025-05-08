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        Adana'da yaşayan Ukraynalılar: Barışın değerini biliyoruz

        ADANA-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, 8 Mayıs İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna 8 milyondan fazla vatandaşını kaybetmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:05
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        Adana'da yaşayan Ukraynalılar: Barışın değerini biliyoruz
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        ADANA-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, 8 Mayıs İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “İkinci Dünya Savaşı’nda Ukrayna 8 milyondan fazla vatandaşını kaybetmiştir. Barışın değerini biliyoruz ve tekrar ediyoruz; bir daha asla. Bugün bu sözler özellikle derin bir anlam taşıyor, çünkü savaş yeniden topraklarımızda. Özgürlük, barış ve yaşam için yine mücadele ediyoruz” dedi.

        Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sının mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Parkı’nda bir araya geldi. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan çok sayıda Ukraynalı, bayraklarını açıp yakalarına kırmızı gelincik motifli rozetler taktı. Grup, saygı duruşunda bulunarak önce İstiklal Marşı’nı ardından Ukrayna Milli Marşı’nı okudu. Daha sonra yakalarındaki gelincikleri bayraklarına takan grup, bir dakika boyunca eğilerek savaşta yaşamını yitiren Ukraynalıları andı.

        ‘UKRAYNA 8 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞINI KAYBETTİ’

        Dernek Başkanı İrem Tarı grup adına yaptığı açıklamada, “Bugün, 8 Mayıs'ta Ukrayna tüm uygar dünya ile birlikte 1939-1945 yıllarındaki İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü’nü anmaktadır. Bu sadece bir tarih değil, savaşın yıktığı ve yarım bıraktığı milyonlarca insan hayatına duyulan derin saygının sembolüdür. İkinci Dünya Savaşı, 20’nci yüzyılın en büyük trajedisi olarak 60 milyondan fazla insanın hayatını almıştır. Ukrayna ise 8 milyondan fazla vatandaşını, asker ve sivilleri kaybetmiştir. Halkımız cephelerde, yeraltı direnişinde ve cephe gerisinde savaşmış, sarsılmaz bir ruh ve vatan sevgisi göstermiştir. Nazizm, büyük fedakarlıklarla yenilmiştir. Bu kahramanlığı unutmadık” diye konuştu.

        ‘ÖZGÜRLÜK, BARIŞ VE YAŞAM İÇİN YİNE MÜCADELE EDİYORUZ’

        Bugün topraklarında yeniden bir savaş olduğunun altını çizen İrem Tarı, şöyle devam etti:

        “Barışın değerini biliyoruz ve tekrar ediyoruz; bir daha asla. Bugün bu sözler özellikle derin bir anlam taşıyor, çünkü savaş yeniden topraklarımızda. Özgürlük, barış ve yaşam için yine mücadele ediyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın tanık olmadığı ölçekte ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Sivillerin infazı, toplu mezarların ortaya çıkarılması, cinsel saldırılar, yağma, işkence, savaş esirlerinin hukuka aykırı şekilde idam edilmesi, sivil yerleşim alanlarına, enerji altyapısına ve genel sivil altyapıya yönelik saldırılar bu suçların yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Tam da bu ordu, 9 Mayıs tarihinde Moskova’daki Kızıl Meydan’da geçit törenine katılacaktır. Bu kişiler, Avrupa’nın kurtarıcıları değil; işgalciler ve savaş suçu işleyen faillerdir. 1945’ten sonra insanlık şu dersi çıkarmalıydı; hiçbir devlet, sınırları zorla değiştirme, ideoloji dayatma veya başka halkları yok etme hakkına sahip değildir. Ancak Rusya bu dersi görmezden geldi. Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, 20’nci yüzyıl trajedisinin devamıdır ve yalnızca bize değil, tüm dünyaya bir tehdittir. Tüm hayatını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin anısı sonsuza dek yaşayacak.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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