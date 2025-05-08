Adana'da yaşayan Ukraynalılar: Barışın değerini biliyoruz

ADANA-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, 8 Mayıs İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “İkinci Dünya Savaşı’nda Ukrayna 8 milyondan fazla vatandaşını kaybetmiştir. Barışın değerini biliyoruz ve tekrar ediyoruz; bir daha asla. Bugün bu sözler özellikle derin bir anlam taşıyor, çünkü savaş yeniden topraklarımızda. Özgürlük, barış ve yaşam için yine mücadele ediyoruz” dedi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sının mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Parkı’nda bir araya geldi. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan çok sayıda Ukraynalı, bayraklarını açıp yakalarına kırmızı gelincik motifli rozetler taktı. Grup, saygı duruşunda bulunarak önce İstiklal Marşı’nı ardından Ukrayna Milli Marşı’nı okudu. Daha sonra yakalarındaki gelincikleri bayraklarına takan grup, bir dakika boyunca eğilerek savaşta yaşamını yitiren Ukraynalıları andı.