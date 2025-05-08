Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş (2)
ANNESİNİNCENAZESİNE KATILDIAdana'da 6 ay önce boşandığı Mehmet Ali Nayki tarafından, metro alt geçidinde tabancayla başından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Neriman Onur'un cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
ANNESİNİNCENAZESİNE KATILDI
Adana’da 6 ay önce boşandığı Mehmet Ali Nayki tarafından, metro alt geçidinde tabancayla başından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Neriman Onur’un cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine Onur’un yakınları ile cinayet şüphelisi babasına engel olmaya çalışan oğlu Caner Nayki katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yakınlarının desteğiyle ayakta duran Nayki’nin kolundaki sargı da dikkat çekti. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Neriman Onur, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şüpheli Mehmet Ali Nayki’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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