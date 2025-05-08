Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş (2)

Adana’da 6 ay önce boşandığı Mehmet Ali Nayki tarafından, metro alt geçidinde tabancayla başından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Neriman Onur’un cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine Onur’un yakınları ile cinayet şüphelisi babasına engel olmaya çalışan oğlu Caner Nayki katıldı.

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