Alzheimer hastası kadınlar, Akdeniz mutfağından yöresel lezzetler sundu

ADANA'da Alzheimer hastası çok sayıda kadın ve yakınları, Akdeniz mutfağından yöresel yemekler hazırladı. Hastalığın evresine göre çeşitli görevler alıp dolu dolu bir yemek sofrası sunan hastalar, mücadele ettikleri hastalığa yönelik doğru beslenme metotlarını da öğrendi.

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi, Yüreğir Millet Bahçesi'ndeki Gastronomi Mutfağı Tesisi'nde Alzheimer hastalarına yönelik Akdeniz tipi beslenme üzerine mutfak sanatları aktivitesi gerçekleştirdi. Alzheimer hastası kadınlar, atölye kapsamında hastalığın evrelerine göre Akdeniz mutfağından çeşitli yöresel ürünler hazırladı. Kimi sebzeleri yıkarken, kimisi doğrayıp, salatalar hazırladı. Katılımcılar, müzik dinletisinin de sunulduğu atölyede, birlikte yemek yiyip sohbet etti. Kadınların el emeği ile birbirinden sağlıklı tabakların hazırlandığı sofrada; sağlıklı beslenme konusunda diyetisyen Özgen Arı'dan bilgi alan katılımcılar, sosyalleşme imkanı da buldu.

AZHEİMER HASTALIĞI İÇİN AKDENİZ TİPİ DİYET

Atölye sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evlice, Akdeniz tipi diyetin hem Alzheimer hastalığında hem de bu hastalıktan korunmada etkili olduğunu vurguladı. Bu kapsamda hastalarla Akdeniz mutfağından yemekler hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Evlice, "Bunlar zeytinyağlılar, tam tahıllı ürünler, ızgara, balık tarzı ürünler ve koyu yeşil sebzelerdir. Hem antioksidan hem vitamin içeriği hem de lifli olmasından dolayı bu ürünlerin tüketilmesi Alzheimer hastalığından korunmada çok önemli rol oynuyor. Buradaki etkinliğimizle de hafif evredeki hastalar, diyetlerine göre yemekler hazırlarken, ağır evredeki hastalarımız müzik eşliğinde arkadaşları ve yakınlarıyla bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buldu. Bu tip etkinlikleri sık sık yapmaya gayret ediyoruz" dedi.