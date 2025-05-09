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        Alzheimer hastası kadınlar, Akdeniz mutfağından yöresel lezzetler sundu

        ADANA'da Alzheimer hastası çok sayıda kadın ve yakınları, Akdeniz mutfağından yöresel yemekler hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:15
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        Alzheimer hastası kadınlar, Akdeniz mutfağından yöresel lezzetler sundu
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        ADANA'da Alzheimer hastası çok sayıda kadın ve yakınları, Akdeniz mutfağından yöresel yemekler hazırladı. Hastalığın evresine göre çeşitli görevler alıp dolu dolu bir yemek sofrası sunan hastalar, mücadele ettikleri hastalığa yönelik doğru beslenme metotlarını da öğrendi.

        Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi, Yüreğir Millet Bahçesi'ndeki Gastronomi Mutfağı Tesisi'nde Alzheimer hastalarına yönelik Akdeniz tipi beslenme üzerine mutfak sanatları aktivitesi gerçekleştirdi. Alzheimer hastası kadınlar, atölye kapsamında hastalığın evrelerine göre Akdeniz mutfağından çeşitli yöresel ürünler hazırladı. Kimi sebzeleri yıkarken, kimisi doğrayıp, salatalar hazırladı. Katılımcılar, müzik dinletisinin de sunulduğu atölyede, birlikte yemek yiyip sohbet etti. Kadınların el emeği ile birbirinden sağlıklı tabakların hazırlandığı sofrada; sağlıklı beslenme konusunda diyetisyen Özgen Arı'dan bilgi alan katılımcılar, sosyalleşme imkanı da buldu.

        AZHEİMER HASTALIĞI İÇİN AKDENİZ TİPİ DİYET

        Atölye sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evlice, Akdeniz tipi diyetin hem Alzheimer hastalığında hem de bu hastalıktan korunmada etkili olduğunu vurguladı. Bu kapsamda hastalarla Akdeniz mutfağından yemekler hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Evlice, "Bunlar zeytinyağlılar, tam tahıllı ürünler, ızgara, balık tarzı ürünler ve koyu yeşil sebzelerdir. Hem antioksidan hem vitamin içeriği hem de lifli olmasından dolayı bu ürünlerin tüketilmesi Alzheimer hastalığından korunmada çok önemli rol oynuyor. Buradaki etkinliğimizle de hafif evredeki hastalar, diyetlerine göre yemekler hazırlarken, ağır evredeki hastalarımız müzik eşliğinde arkadaşları ve yakınlarıyla bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buldu. Bu tip etkinlikleri sık sık yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

        'BESLENMEYE EGZERSİZLER EKLEYEREK YÜZDE 50 ORANDA KORUNMAK MÜMKÜN'

        Akdeniz tipi beslenmenin egzersizle de bütünleştirilmesi gerektiğinin önemini anlatan Prof. Dr. Evlice, "Sadece Alzheimer hastaları değil, sağlıklı insanlar için de bu program öne çıkıyor. Kolon kanserinden korunmak açısından lifli gıdalar çok önemli. Aynı zamanda zayıf kalabilmek, kilo almamak için bu diyet uygulanabilir. Çünkü obezite, hipertansiyon, diyabet, bunların hepsi Alzheimer için risk faktörüdür. Hem beyin hem kalp hem de kanserden korunmada bu tip diyet öneriliyor. Balık da omega-3 içeriğinden çok zengin. Balık sevmeyenler ceviz ya da ıspanak da tüketebilir, takviye ürünler de alınabilir. Azheimer'den korunmak için omega-3 ve koyu yeşil sebzelerin içeriğindeki demir, folat, B vitaminleri çok önemlidir. Sadece diyet yetmez, bu bir yaşam tarzıdır. Buna egzersizlerin de eklenmesi gerekir. Böylelikle beslenmenin yanına egzersizler eklendiğinde yüzde 40-50'lere de varan Alzheimer hastalığından korunma şansı oluyor" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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