Eski eşini öldüren şüpheli: Belimde silahım vardı, çıkarıp 2 kez ateş ettim

ADANA'da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u (54) başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki (58), ifadesinde, "Konuşmak için servisten indiği yere gittim. Orada oğlumla karşılaştık. Asıl kavgayı onunla ettik. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belimde silahım vardı. Çıkarıp 2 kez ateş ettim" dedi.

Olay, 7 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, 6 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Neriman Onur'un iş çıkışında servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada Nayki ile fabrikada aşçı olan annesini duraktan almak için gelen oğlu Caner Nayki (20) arasında kavga çıktı. Neriman Onur, servisten indiğinde kavgayı görünce oğlu ile eski eşinin arasına girmek istedi.

TABANCA İLE BAŞINDAN VURDU

Bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Nayki, Neriman Onur'u başından vurdu. Caner Nayki ile yumrukladığı babası Mehmet Ali Nayki de merdivenlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen motorize yunus ekibi, Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki'yi gözaltına aldı. Nayki'nin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yaralanan Mehmet Ali Nayki, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.