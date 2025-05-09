Eski eşini öldüren şüpheli: Belimde silahım vardı, çıkarıp 2 kez ateş ettim
ADANA'da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u (54) başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki (58), ifadesinde, "Konuşmak için servisten indiği yere gittim.
ADANA'da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u (54) başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki (58), ifadesinde, "Konuşmak için servisten indiği yere gittim. Orada oğlumla karşılaştık. Asıl kavgayı onunla ettik. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belimde silahım vardı. Çıkarıp 2 kez ateş ettim" dedi.
Olay, 7 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, 6 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Neriman Onur'un iş çıkışında servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada Nayki ile fabrikada aşçı olan annesini duraktan almak için gelen oğlu Caner Nayki (20) arasında kavga çıktı. Neriman Onur, servisten indiğinde kavgayı görünce oğlu ile eski eşinin arasına girmek istedi.
TABANCA İLE BAŞINDAN VURDU
Bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Nayki, Neriman Onur'u başından vurdu. Caner Nayki ile yumrukladığı babası Mehmet Ali Nayki de merdivenlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen motorize yunus ekibi, Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki'yi gözaltına aldı. Nayki'nin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yaralanan Mehmet Ali Nayki, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
TEHDİT EDİYORMUŞ
Soruşturma kapsamında Neriman Onur ile 2 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenilen Mehmet Ali Nayki'nin, boşanmayı hazmedemediği için eski eşini bir süredir ölümle tehdit ettiği, çocuklarına, "Size anne acısı yaşatacağım" diyerek mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Onur'un 10 gün önce umreden döndüğü, eşi hakkında şikayetçi olmak istediği belirtildi.
'ANNEMİ KORUYAMADIM'
Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Caner Nayki, sorgusunda, "Annemi korumak için metro istasyonundaydım. Her sabah götürüp, akşam da eve getiriyordum. Annemi koruyamadım" dedi. Adliyeye sevk edilen Nayki, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün otopsisinin ardından alınan Neriman Onur'un cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali Nayki de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. İfadesinde, "Konuşmak için servisten indiği yere gittim. Orada oğlumla karşılaştık. Asıl kavgayı onunla ettik. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belimde silahım vardı. Çıkarıp 2 kez ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşünüyordum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diyen Nayki, adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.