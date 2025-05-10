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        Tamir etmek istediği kamyonunun kupasında sıkışarak yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kamyonunu tamir ederken aracın düşen kupa kısmında sıkışan Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 01:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:40
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        Tamir etmek istediği kamyonunun kupasında sıkışarak yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kamyonunu tamir ederken aracın düşen kupa kısmında sıkışan Mustafa K. (34), yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kamyonunu tamir etmek isteyen Mustafa K., motora ulaşabilmek için aracın kupa kısmını kaldırdı. Tamir sırasında düşen kupanın altında kalan Mustafa K., sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Mustafa K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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