Tamir etmek istediği kamyonunun kupasında sıkışarak yaralandı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kamyonunu tamir etmek isteyen Mustafa K., motora ulaşabilmek için aracın kupa kısmını kaldırdı. Tamir sırasında düşen kupanın altında kalan Mustafa K., sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Mustafa K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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