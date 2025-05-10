Çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı

ADANA'da apartman görevlisi İsa Kaplan (40), sitedeki çöpleri döktüğü sırada konteynerdeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Polis inceleme başlatırken; bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan, dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerin yanına gitti. Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. Kafatasının gerçek olup, olmadığını anlayaman site çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.

'GERÇEK OLUP OLMADIĞINA EMİN OLAMADIK'

Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatasını yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kafatasının bulunduğu çöp poşeti ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Zenginoğlu (57), "Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken kafatası buldu. Beni çağırdı, yanına gittim. Başta gerçek olup, olmadığına emin olamadık. Polise haber verdik. Alıp, götürdüler" diye konuştu. Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.