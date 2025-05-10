Özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı (2)
TUTUKLANDIAdana'dabir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.
TUTUKLANDI
Adana'dabir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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