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        Özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIAdana'dabir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:06
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        Özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Adana'dabir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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