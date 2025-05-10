Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor - Boluspor: 0-7

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner Mumcu TaştanADANASPOR: Nurullah Aslan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:24 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor - Boluspor: 0-7
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner Mumcu Taştan

        ADANASPOR: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammet Emin Çelik), Feyzi Yıldırım (Dk.46 Samet Emlik), Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin, Yusuf Can Esendemir (Dk.70 Miraç Akay), Yasin Midiliç (Dk.52 Burhan Tuzun), Emir Can Aksu, Orkan Çınar, Endri Çekici, Doğukan Emeksiz (Dk.84 Serkan Kıvanç Şire), Metehan Altunbaş

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Vüsal Iskandarlı, İshak Karaoğul (Dk.46 Ali Ülgen), Oulare, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin, Jefferson (Dk.84 Sıraçhan Nas), Hasani (Dk.84 Eren Erdoğan) Lico (Dk.75 Balbudia) , Mukairu, Babacar (Dk. 72 Hüsamettin Yener)

        SARI KARTLAR: Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Samet Emlik, Muhammed Emin Çelik, Hıdır Aytekin (Adanaspor) - Vüsal Iskandarlı (Boluspor)

        GOLLER: Dk. 16, Dk.34 Babacar, Dk.22 Lico, Dk. 25 Mukairu, Dk 36. Hasani, Dk 45+3, Dk.64 Enes Alıç

        1’inci Lig’in 38’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’a 7-0 mağlup oldu.

        Boluspor 1-0 öne geçti. 16.ncı dakikada Mukairu’nun sol kanattan yaptığı ortayı Lico penaltı noktasına çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Babacar'ın kafa vuruşuyla Boluspor 1-0 öne geçti.

        22’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orkan Çınar, pasını ceza sahası dışındaki Metehan’a aktardı. Metehan’ın şutu üstten auta gitti.

        Boluspor farkı 2’ye çıkardı. 23’üncü dakikada topla buluşan Mukairu, ceza sahası içinde Lico'ya pasını aktardı. Lico, gelişine yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek Boluspor'u 2-0 öne geçirdi.

        Boluspor skoru 3-0’a getirdi. 25’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Mukairu içeri kat etti, attığı çalımlar sonrası penaltı noktasından çektiği şutla Boluspor'u 3-0 öne geçirdi.

        Boluspor farkı 4’e çıkardı. 34'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla dripling yapan Jefferson, Adanasporlu oyuncuları geçerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını Babacar'a aktardı, Babacar da topu boş kaleye göndererek Boluspor'u 4-0 öne geçirdi.

        Boluspor skoru 5-0 yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Iskandarlı, tek pasla topu Hasani’ye gönderdi, rakiplerini tek tek geçen Hasani sağ çaprazdan vurduğu şutla Boluspor adına farkı 5’e çıkardı.

        Boluspor farkı 6’ya çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mukairu, topu arkasındaki Enes Alıç’a çıkardı. Alıç, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek farkı 6’ya çıkardı.

        57’nci dakikada orta sahada topla buluşan Endri Çekici uzak mesafeden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

        59’uncu dakikada sol kanattan Jefferson’un açtığı ortaya, Mikauri estetik vurduğu top az farkla dışarı çıktı.

        Boluspor farkı 7’ye çıkardı. Maçın 64'üncü dakikasında Lico, ceza sahası içinde Jefferson’a uzun bir pas gönderdi. Jefferson, topu kontrol etmeden Enes Alıç’a aktardı. Enes Alıç, gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan topu ağlarla buluşturdu ve farkı yediye çıkardı.

        90+3'üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da, topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi hedef aldı ancak top auta çıktı.

        Adanaspor evinde Boluspor’a 7-0 yenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü" sergisi açıldı
        Adana'da "Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü" sergisi açıldı
        Ata eziyete 2 tutuklama
        Ata eziyete 2 tutuklama
        Adana'da kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan zanlı tutuklandı
        Özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı (2)
        Özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı (2)