Adanaspor - Boluspor: 0-7

Boluspor farkı 7’ye çıkardı. Maçın 64'üncü dakikasında Lico, ceza sahası içinde Jefferson’a uzun bir pas gönderdi. Jefferson, topu kontrol etmeden Enes Alıç’a aktardı. Enes Alıç, gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan topu ağlarla buluşturdu ve farkı yediye çıkardı.

1’inci Lig’in 38’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’a 7-0 mağlup oldu.

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