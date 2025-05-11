Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1654 Sokak’ta meydana geldi. Mustafa K., kahvaltı sofrasını geç kuran dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.’ye sinirlenip, çaydanlığı yere attı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa K., Hatice D.’yi darbetti. Arbedenin ardından Mustafa K., hafif ticari aracına binip, gitmek istedi. Hatice D. bağırarak sokağa çıkıp, Mustafa K.’ye tepki gösterdi. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ADANA’da Mustafa K. (41), dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.’yi (32), kahvaltı sofrasını geç kurduğu için darbetti. O anlar, cep telefonuyla görüntülenirken, kıraathanede otururken gözaltına alınan Mustafa K., Hatice D. şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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