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        Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü

        ADANA'da Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:30
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        Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
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        ADANA’da Mustafa K. (41), dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.’yi (32), kahvaltı sofrasını geç kurduğu için darbetti. O anlar, cep telefonuyla görüntülenirken, kıraathanede otururken gözaltına alınan Mustafa K., Hatice D. şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1654 Sokak’ta meydana geldi. Mustafa K., kahvaltı sofrasını geç kuran dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.’ye sinirlenip, çaydanlığı yere attı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa K., Hatice D.’yi darbetti. Arbedenin ardından Mustafa K., hafif ticari aracına binip, gitmek istedi. Hatice D. bağırarak sokağa çıkıp, Mustafa K.’ye tepki gösterdi. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mustafa K.’yi, mahalledeki kıraathanede otururken gözaltına aldı. Hatice D.’nin şikayetçi olmaması üzerine Mustafa K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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