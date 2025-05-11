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        8 yaşındaki çocuk, formasından tutulup sürüklendi; o anlar kamerada

        ADANA'de elektrikli triportörlü 3 kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:55
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        8 yaşındaki çocuk, formasından tutulup sürüklendi; o anlar kamerada
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        ADANA'de elektrikli triportörlü 3 kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D.'yi, üzerindeki Galatasaray formasından tutup 2 metre sürükledi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.İ.D.'nin yanına elektrikli triportör ile yaklaşan 3 kişi, çocuğu üzerindeki Galatasaray formasından tutup, 2 metre sürükledikten sonra hızla uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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