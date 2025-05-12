Suç örgütlerine silah satışı hazırlığındaki çete çökertildi

ADANA merkezli 23 ilde bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen silahları, organize suç örgütlerine satmaya hazırlanan çeteye yönelik operasyonda 94 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Çetenin, bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen silahları organize suç örgütlerine satacağı belirlendi. Savcılığın 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından polis, Adana merkezli 23 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; 1 M4 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 217 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartı, 60'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.